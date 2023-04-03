також у роздiлiНадзвичайні події
Британська розвідка пише про загальні втрати Росії у війні в 200 тисяч
Окупанти обстріляли Харків, пошкоджено будинок 10
Данілов пообіцяв нові ударні безпілотники з дальністю до 3 тис км 14
За добу ЗСУ здолали 560 окупантів 20
Шольц підтвердив, що обіцяні Leopard 2 вже в Україні 15
Зеленський нагадав про небезпеку окупації ЗАЕС 15
ISW: Група "Вагнера" бере участь у штурмах Авдіївки 17
Сталі відомі подробиці атаки дронами на Київ та Дніпро 18
За добу ЗСУ знищили 560 окупантів та 7 танків 20
Росіяни бояться атаки десятків тисяч безпілотників 16
ISW оцінив вірогідність наступу Росії на нових напрямках 20
Експерт розповів про справжні запаси танків у Росії 36
Рятувальну операцію в Запоріжжі закінчено 60
Найближчим часом "Вагнер" лишиться майже без зеків 23
ЗСУ знищили вночі 16 "Шахедів" 18
ГУР: Вибух в криму знищив крилаті ракети "Калібр НК" 18
ISW: Україна має можливість перехопити ініціативу на фронті 22
У Скадовську підірвали колаборанта 24

За добу українські військові знищили близько 610 одиниць особового складу армії агресора, 7 бойових броньованих машин і 7 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 175160 (+610) осіб ліквідовано, танків - 3619 (+1) од, бойових броньованих машин - 6993 (+7) од, артилерійських систем - 2694 (+7) од, РСЗВ - 527 (+0) од, засоби ППО - 280 (+1) од, літаків - 306 (+0) од, гелікоптерів - 291 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2262 (+13), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5553 (+16) од, спеціальна техніка - 298 (+2)", - йдеться у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

6