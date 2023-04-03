За добу українські військові знищили близько 610 одиниць особового складу армії агресора, 7 бойових броньованих машин і 7 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 175160 (+610) осіб ліквідовано, танків - 3619 (+1) од, бойових броньованих машин - 6993 (+7) од, артилерійських систем - 2694 (+7) од, РСЗВ - 527 (+0) од, засоби ППО - 280 (+1) од, літаків - 306 (+0) од, гелікоптерів - 291 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2262 (+13), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5553 (+16) од, спеціальна техніка - 298 (+2)", - йдеться у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.