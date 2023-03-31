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Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що візит на Запорізьку атомну електростанцію цього тижня підтвердив його оцінку серйозності ситуації з ядерною безпекою на найбільшому в Європі такому об’єкті в період посилення військової активності в регіоні. Про це повідомляє пресслужба агентства.

З огляду на постійні ризики, з якими стикається ЗАЕС під час збройного конфлікту в Україні, Гроссі сказав, що він рішуче налаштований продовжувати свої дипломатичні зусилля, щоб захистити станцію та допомогти запобігти ядерній аварії, яка може мати серйозні наслідки для людей і навколишнє середовище в Україні та інших країнах.

Гроссі обговорював це питання під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у місті Запоріжжя в понеділок і зазначив, що незабаром може знову поїхати до Росії для подальших переговорів.

Гендиректор МАГАТЕ зазначив, що протягом останніх місяців працював з обома країнами над пропозиціями щодо забезпечення ядерної безпеки та безпеки на ЗАЕС. 

«Робота триває. Дуже, дуже важливо, щоб ми погодилися щодо фундаментального принципу, що атомна станція не повинна бути атакована за жодних обставин, і вона також не повинна використовуватися для нападу на інших, – сказав він. – Ядерна аварія з радіологічними наслідками не пощадить нікого».

«Очевидно, що військова активність посилюється в усьому цьому регіоні. Відверто говорять про наступ і контрнаступ. Цю територію чекає, можливо, більш небезпечна фаза з точки зору триваючого конфлікту», – додав Гроссі.
ForUm

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