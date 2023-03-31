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Україна має всіляко протидіяти наративу, що весняний контрнаступ є "вирішальною битвою" у війні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Financial Time.  За його словами, "ми повинні всіляко протидіяти сприйняттю контрнаступу як вирішальної битви у війні".

Наратив про вирішальну битву є небезпечним, бо у разі невдачі посилять свої позиції ті на Заході, хто підштовхував Україну до компромісу з Росією, вважає міністр.

Він додав, що війна – це серія битв, і якщо весняний контрнаступ сприйматиметься як вирішальний, але не призведе до "100-відсоткового звільнення української території", то "дехто може сказати, що це була остання вирішальна битва, і тепер треба думати про альтернативний сценарій". 

Очільник МЗС підкреслив, що не існує альтернативи повному відновленню територіальної цілісності України.
ForUm

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