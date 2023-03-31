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Кабінет Міністрів України визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передання в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі Української православної церкви (Московського патріархату) будівель і споруд.

"Щойно уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. №519 "Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд", - написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За словами міністра, низкою законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави.

10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року.

 
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