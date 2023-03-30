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Не так давно мужской спортивный костюм казался нам чем-то, что мы приобретаем для спортзала или для уюта и безделья дома. Его функциональность всегда были невероятно привлекательной. Теперь же момент мы видим, что мода пришла к тому, что такой стиль стал буквально мастхэвом для каждого из нас.  Sportstyle, роскошные и приятные к телу ткани делают современные модели популярным выбором для мужчин и женщин всех возрастов и с различными образами жизни.

Поскольку все большая часть людей перешла к тому, чтобы работать удаленно в современных реалиях, многие стали отдавать предпочтение комфорту. Но не стоит думать, что это выглядит неряшливо, ведь изделия смотрятся очень модно. Постоянно растущая тенденция Athleisure — это настоящий прорыв в сфере фэшн индустрии и мы советуем вам обратить внимание на него. Проще говоря, это соединение практичного комфорта тренировочной одежды с хорошо знакомыми нам элементами smart casual. Концепция является относительно новой, но теперь у мужчин есть возможность отлично выглядеть и чувствовать себя удобно каждый день. Аккуратный фирменный мужской спортивный костюм в сочетании с оригинальными кроссовками идеально подходит для случайных свиданий, вечеринок и прогулок по делам.

adidas разрабатывает невероятные модели, которые точно изменят ваше представление о повседневных нарядах. Мешковатые и свободные, либо же облегающие и очерченные формы — все это предложено в ассортименте. На смену тусклым цветам пришли стильные темные оттенки и пастельные тона. Неудивительно, что их выбирают все больше и больше. Тогда имеет смысл рассматривать спортивный костюм как отличный выбор для мероприятий smart-casual. Это реальный шанс выразить свой стиль и сохранить его в тренде.

Термин смарт-кэжуал неоднозначен. Брюки чинос и красивая рубашка? Темные джинсы и туфли?

Сочетание таких аутфитах может быть интересным и стильным. Вот несколько советов, которые помогут вам:

Добавьте свитер в тон или контрастную цветовую гамму, чтобы создать гармоничный имидж. Выберите кроссовки или кеды, чтобы добавить простоты. Вы можете выбрать пару с яркой расцветкой или текстурой. Подберите аксессуары, такие как солнцезащитные очки, рюкзак или шапку. Играйте с элементами, носите штаны с рубашкой или джинсами, чтобы создать интересный контраст.

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