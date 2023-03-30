також у роздiлiПолiтика
Зеленський наполягає на змозі перемогти цього року 10
США не бачать доказів неналежного використання Україною військової допомоги 10
Місцевий олігарх намагається звалити губернатора Черкащини за допомогою рейдерського скандалу, - ЗМІ 20
The Wall Street Journal: Економіка Росії починає зазнавати краху 16
МОК прийняв рішення щодо допуску російських спортсменів на Олімпіаду 16
Україна не рекомендує росіянам всиновлювати викрадених дітей 10
Байден прокоментував намір Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі 11
Понад 55 тисяч мешканців Київщини подали заяву на компенсацію зруйнованого житла 13
Рада ЄС визначилась щодо "газового пакета" 18
Болгарія може вплинути на хій війни в Україні 14
Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва закликають МОК не допускати росіян на Олімпіаду 16
МЗС відповіло на скандальний звіт ООН щодо проросійських священників 17
Моляр розповіла про наявні хвилі мобілязації 16
Денис Горбуненко может стать новым подозреваемым в «деле Сенниченко» 29
Харківський нардеп Родзинський продавав фіктивні студентські документи для виїзду з України 33
Угорщина зробила дивну заяву по припиненню вогню в Україні 22
Подоляк вважає, що Росія втрачає ознаки державності 15
Уряд схвалив новий проект Меморандуму з МВФ 13

Угорська президентка Каталін Новак у середу заявила про підтримку мирного плану для України, який не передбачає перемоги Росії й водночас ґрунтується на "реалістичних цілях".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на HVG, Новак сказала на пресконференції з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом під час візиту до Анкари.

"Нам потрібен мирний план, який не тягне за собою перемоги для Росії, та водночас передбачає справедливі й реалістичні цілі", – зазначила угорська президентка, наголосивши, що РФ також має забрати війська з України.

Також вона подякувала Ердогану за посередницьку роль між Україною та Росією.

"Кінцева мета – це мир, який вимагає спільної волі, й потрібно робити все для запобігання ескалації війни. Потрібно вгамувати, а не підсилювати напруженість, а воюючі сторони повинні сісти за стіл переговорів, і потрібен мирний план", – додала Новак.

Зазначимо, що інші угорські високопосадовці висловлюють менш категоричну позицію щодо досягнення миру в Україні.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

11