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На озброєнні українських військових можуть з'явитися ударні безпілотні літальні апарати дальністю польоту понад 3 тис. кілометрів, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Український рій імені Матіаса Руста" - десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту понад 3000 км", - написав Данілов у твіттері.

До свого допису секретар РНБО також прикріпив фотографію літака німецького льотчика Матіаса Руста на тлі Красної площі в Москві. У 1987 році Руст, обійшовши системи ППО РФ, пролетів понад тисячу кілометрів і приземлився біля Кремля.

"1987 рік, червона площа, москва, літак, Руст", - написав він.
ForUm

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