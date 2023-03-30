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За добу українські військові знищили близько 560 одиниць особового складу армії РФ, 1 танк, 8 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 172900 (+560) осіб ліквідовано, танків - 3610 (+1) од, бойових броньованих машин - 6974 (+8) од, артилерійських систем - 2671 (+12) од, РСЗВ - 526 (+0) од, засоби ППО - 278 (+1) од, літаків - 306 (+0) од, гелікоптерів - 291 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2239 (+0), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5518 (+11) од, спеціальна техніка - 291 (+3)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

 
ForUm

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