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Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що обіцяні урядом в Берліні танки Leopard 2 прибули до України.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ntv, про це Шольц заявив на пресконференції з прем’єром Нідерландів Марком Рютте у Роттердамі.

"Ми виконали те, про що оголосили", - заявив Шольц.

У середині березня українські танкові екіпажі завершили навчання на Leopard 2 бойовими стрільбами.

Як і у випадку з іншими системами озброєнь, урядові структури не розголошують інформацію про транспортування танків з міркувань секретності та безпеки.
ForUm

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