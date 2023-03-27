У Росії активно обговорюється швидкий напад на війська, що вторглися в Україну, десятків тисяч безпілотних літальних апаратів, який зараз нібито готується в Києві і який може кардинально змінити ситуацію на передовій. Про це пише американський журнал Forbes.

Як відомо, у лютому Генштаб ЗСУ оголосив про створення «першої у світі ударної роти БПЛА».

За інформацією телеграм-каналу «Російський інженер», Україна скуповувала в Китаї всі доступні на ринку комплектуючі оснащених відеокамерами відносно недорогих гоночних дронів FPV (за непрямими оцінками на 50 -100 тис. штук).

Такі апарати менші за стандартні квадрокоптери, але оснащені потужними двигунами, які дозволяють легкому безпілотнику розвивати швидкість до 200 км/год.

Достатньо прикріпити до нього гранату і дрон можна використовувати як радіокерований робот-камікадзе, який здатний досить точно вражати цілі на відносно великій відстані від оператора, що керує ним.

Вперше ця тактика була успішно застосована ЗСУ наприкінці липня минулого року, нагадує Forbes, коли імпровізований FPV-апарат прослизнув у двері зайнятого російськими військовими приміщення, перш ніж вибухнути всередині.

Відтоді подібні атаки набули широкого поширення, повідомляє видання. У мережі можна знайти відеозаписи, на яких імпровізовані радіокеровані камікадзе завдають ударів по російських танках (апарат може без особливих зусиль пірнути у відкритий люк) або по підрозділах росіян, що окопалися, які неможливо дістати прямим наведенням із землі, пише "Главком".

За інформацією Forbes, не менше половини вильотів таких безпілотників завершуються успіхом, тобто вражають намічену ціль.

Видання наводить підрахунки, згідно з якими створення кожного такого імпровізованого камікадзе обходиться всього в кілька сотень доларів, що значно дешевше навіть за звичайний якісний квадрокоптер, вже не кажучи про іранські «Шахеди», за кожен з яких Москва платить, за деякими оцінками, $20-50 тис.

Наліт 50 тисяч безпілотників, зазначає телеграм-канал «Російський інженер», може стати атакою безпрецедентного масштабу. Враховуючи, що гоночні дрони дуже стійкі до перешкод, зупинити їх звичайними «глушилками» не вийде.

Хвилі камікадзе, що літають, можуть прибувати і прибувати, завдаючи ударів по позиціях росіян, «поки не будуть знищені всі цілі».