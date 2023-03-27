Угорщина наполягає на припиненні вогню і початку мирних переговорів по Україні, але це не означає, що Будапешт згоден залишити за Росією захоплені українські території. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю агентству AP.

"Знаєте, зупинити війну і сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте статус-кво", – заявив він.

За словами Сійярто, кордони України і Росії після завершення мирних переговорів і закінчення війни "зовсім не обов'язково" будуть проходити там, де проходить сьогодні лінія фронту.

"Ми знаємо це і з нашої власної історії... Припинення вогню має настати зараз", - підкреслив міністр.

Слід зазначити, що за підсумками обох світових воєн Угорщина щоразу втрачала більшу частину своїх територій саме за підсумками мирних переговорів.