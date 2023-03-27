також у роздiлiЕкономіка
Стало відомо, як зміняться тарифи на воду в Україні 9
Рада збільшила видатки бюлжету на 537 млрд грн 18
МВФ проводить переговори щодо нової програми 27
Експорт ЄС до України перевищив рівень, який був до війни 38
«Цукрогідромаш» Аурум Груп сплатив 6,3 млн гривень податків у 2022 році 28
ООН: Війна знищила 35% української економіки 34
Прем'єр-міністр Швеції пропонує використати заморожені російські активи для відновлення України 56
Более двух миллиардов гривень подсанкционной Royal Pay Europe заблокированы Госфинмониторингом 87
МВФ видав прогноз інфляції в Україні 64
Європа затвердила пакет допомоги для України на 18 млрд євро 40
Нардепи хочуть перевірити діяльність Бюро економічної безпеки України 57
Через війну 5 мільйонів українців лишились без роботи 38
Експерт спрогнозував курс долара на тиждень 51
Європарламент спростив автоперевезення між Україною та ЄС 52
Європейський Союз представить новий механізм надання Україні фіндопомоги 62
НБУ разробив альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни 56
"Нафтогаз" не відмовиться від позову проти "Газпрому" через погрози припинити транзит 88
У світі назріває дефіцит зерна 76

Україна більше не буде "друкувати гроші" для покриття бюджетних витрат, оскільки це занадто небезпечний інструмент. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю Financial Times.

Він зазначив, що раніше Україна пішла на незабезпечену емісію мільярдів гривень, щоб в екстреному порядку покрити дефіцит бюджету. Однак це спричинило величезні ризики для макрофінансової стабільності держави.

"Це був швидкий засіб, але дуже небезпечний", - підкреслив Пишний і зазначив, що в даний час регулятор займеться поглинанням надлишкової ліквідності, для чого буде посилено резервні вимоги і поступово буде повернуто плаваючий курс національної валюти.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

9