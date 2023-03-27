Україна більше не буде "друкувати гроші" для покриття бюджетних витрат, оскільки це занадто небезпечний інструмент. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю Financial Times.

Він зазначив, що раніше Україна пішла на незабезпечену емісію мільярдів гривень, щоб в екстреному порядку покрити дефіцит бюджету. Однак це спричинило величезні ризики для макрофінансової стабільності держави.

"Це був швидкий засіб, але дуже небезпечний", - підкреслив Пишний і зазначив, що в даний час регулятор займеться поглинанням надлишкової ліквідності, для чого буде посилено резервні вимоги і поступово буде повернуто плаваючий курс національної валюти.