Армія РФ перекидає підрозділи на різні ділянки фронту в Україні, ймовірно, з ціллю розпочати або активізувати наступальні операції на нових напрямках. Однак навряд чи це принесе відчутні результати, адже загальний весняний наступ окупантів наближається до кульмінації. Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як ідеться у їхньому звіті, на тлі повідомлень Заходу про можливу спробу росіян почати наступ на інших напрямках, темпи російських операцій навколо Бахмута виглядають сповільненими.

Війська РФ здійснили додаткові несуттєві наступальні дії на півдні Бахмута, а ЗСУ 21 та 22 березня провели контратаки на південно-західній та північно-західній околицях міста, пише "Главком".

За даними Генштабу ЗСУ, наступальний потенціал окупантів у районі Бахмута знижується, а українські офіційні особи раніше повідомляли про зменшення кількості бойових зіткнень у самому місті в останні дні, йдеться в публікації.

Офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі 21 березня заявив, що росіяни можуть спробувати провести ще один наступ у різних напрямках. За оцінкою міноборони Великої Британії, армія РФ може втрачати темп у районі Бахмута, оскільки російське військове керівництво перекине підрозділи на інші напрямки.

Водночас війська РФ нарощують темпи своїх наступальних операцій у районі Авдіївки з метою оточення населеного пункту. Не виключено, що вони роблять це за рахунок своїх операцій у районі Бахмута і наступу в районі Вугледара, що пригальмувався, зазначили експерти.

Російські військовослужбовці 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (58-а загальновійськова армія, ПВО) раніше заявляли, що вони перекидаються в район Вугледару для проведення штурмів, однак 21 березня російський «воєнкор» заявив, що частини цієї бригади працюють на Авдіївському напрямку.

«Це очевидна зміна дислокації – якщо вона не є результатом невірного повідомлення з боку Росії – можливо, вказує на те, що російські сили віддавали пріоритет інтенсифікації операцій навколо Авдіївки, а не поновленню наступу на Вугледар», – вказали аналітики.

Зазначається, що російські сили, ймовірно, стягують більше сил до району Авдіївки, що може дозволити їм збільшити темпи наступу, хоча 22 березня не було підтверджених наступів військ РФ у цьому районі. ISW вважає, що російські наступи можуть спонукати ЗСУ піти з Бахмута та/або Авдіївки, хоча нині ні те, ні інше не є ймовірним.

Також ISW досі не виявив підтвердження присутності російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї гвардійської танкової армії (Західний військовий округ), попри повідомлення про те, що її було переформовано в Білорусі та перекинуто до окупованого Луганська.

«Росіяни можуть задіяти цей підрозділ в одному або кількох вже розпочатих наступах або в новому наступі. Використання двох або трьох мотострілкових полків цієї дивізії, втім, навряд чи призведе до вирішального оперативного ефекту, враховуючи нездатність більших з'єднань досягти цього», – йдеться у звіті.