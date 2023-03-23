Запаси танків на консервації у Росії не настільки величезні, як це виглядає в номінальних цифрах. Відправити на фронт можна лише невелику частину з багатьох тисяч бронемашин. Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

Згідно з даними з відкритих джерел, на зберіганні у Росії є близько 13 тисяч танків 60-90-х років випуску. У їх числі близько 3 тисяч Т-80, близько 8 тисяч Т-72 і близько 2,5 тисяч Т-62. Також є невелика кількість" законсервованих" Т-90.

Однак через погані умови зберігання лише частина з них придатні до відновлення – близько 500-800 Т-62, близько 1300 Т-72 і не більше 600 Т-80. Також можна зняти зі зберігання 200 танків Т-90. Тобто в цілому до 2900 танків. Всі інші в кращому випадку підуть на запчастини, пише "УНІАН".

На цьому тлі росіяни почали знімати з консервації зовсім вже стародавні Т-54 і Т-55. На думку Коваленка, це може вказувати дві проблеми.

По-перше, реально придатних до відновлення танків пізніх моделей у росіян може бути навіть менше зазначеного числа. По-друге, пізні танки технічно і ресурсно важче привести в бойовий стан, ніж більш примітивні ранні моделі.

"Саме з цієї причини похмурий "геній" російського ВПК змушений витягувати з запорошених погребів Т-54/55, щоб компенсувати нестачу танків в зоні БД, адже можливості по відновленню [танків] у Росії значно гірші, ніж можна було уявити", – вважає експерт.