Країни НАТО повинні бути готові до тривалого протистояння з Росією і тому їм слід збільшити свої витрати на оборону. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Росія підготувалася до тривалої конфронтації, і ми теж повинні", – написала вона у своєму Твіттер.

Зокрема Каллас закликала партнерів по Альянсу збільшити свої витрати на оборону до рівня, який раніше був рекомендований керівництвом НАТО.

"Естонія значно збільшила свій оборонний бюджет, до 2024 року він досягне 3% ВВП. 2% ВВП на витрати на оборону має бути мінімальною, а не стелею", – зазначила вона.