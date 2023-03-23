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У Запоріжжі завершено рятувальну операцію на місці влучення боєприпасу в житлові будинк/

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Рятувальники ДСНС України витягли з-під завалів 6 осіб і ліквідували пожежу у 2 багатоповерхівках. Постраждали 34 людини. 29 госпіталізовано, з них 3 дітей. На жаль, одна людина померла в лікарні", - написав Клименко.

Він зазначив, що поліція на місці фіксувала докази чергового воєнного злочину Росії проти цивільного населення.

"Україна притягне до відповідальності кожного причетного", - наголосив міністр.

Раніше повідомлялося про 32 поранених унаслідок обстрілу, зокрема про трьох дітей.

За попередніми даними, російські окупанти завдали удару по місту з реактивної системи залпового вогню, ймовірно, "Торнадо-С". Унаслідок обстрілу зруйновано понад 30 квартир у двох будинках.
ForUm

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