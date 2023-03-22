У найближчі тижні ПВК "Вагнер" може втратити більшу частину найманців з числа завербованих в'язнів, оскільки у них закінчуються шестимісячні військові контракти, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

В інституті наголосили, що, за оцінками Міністерства оборони Великої Британії, тисячі засуджених "вагнерівців", які були завербовані восени 2022 року, будуть помилувані і звільнені, оскільки ПВК, схоже, дотримується своєї обіцянки звільняти засуджених після шести місяців служби.

Міноборони Великобританії прогнозує, що відтік засуджених погіршить кадровий дефіцит "Вагнера", оскільки Кремль заблокував ПВК можливість надалі набирати ув'язнених.

Аналітики нагадали, що 27 січня президент РФ Володимир Путін здійснив превентивне помилування російських засуджених, які беруть участь у бойових діях в Україні.

"Заява Кремля збігається з хронологією, коли Путін вирішив повністю дистанціюватися від засновника "Вагнера" Євгена Пригожина після захоплення Соледара у Донецькій області 12-13 січня.

Кремль, ймовірно, навмисно санкціонував оприлюднення інформації про дострокове помилування, щоб заохотити більше засуджених "Вагнера" звільнитися після закінчення терміну їхніх контрактів і ще більше послабити сили ПВК Пригожина", – резюмували експерти ISW.