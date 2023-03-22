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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Донбас, південь України та Крим буде звільнено так само, як і Київська, Чернігівська та Сумська області, річниця звільнення перших населених пунктів яких відзначається у ці дні.

"Сьогодні Україна почала відзначати перші роковини перших переможних битв повномасштабної війни – боїв на півночі нашої держави, які призвели до втечі окупанта. Саме 21 березня минулого року завершилася битва за Мощун – маленьке село у Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги у цій війні", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

Він нагадав "битву за Гостомель, бої за Ірпінь, боротьбу на Чернігівщині та Сумській області, битву за Зміїний".

"Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, в якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазов'ї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найдалекоглядніших щурів держави-терориста", - сказав Зеленський.

За його словами, "наша впевненість у перемозі України, наше бачення вільного майбутнього для нашої держави, український героїзм, який вразив світ, – все це народилося саме там... У містах-героях української півночі, українського сходу, українського півдня".

Він також додав, що Україна очікує збільшення постачання боєприпасів від партнерів. 

"Провів сьогодні засідання Ставки. Головне питання – передова. Наші воїни, наші позиції, наше посилення. Доповідали командувачі, головком, розвідка. Одне з питань, якому завжди максимум уваги – це постачання боєприпасів, підтримка від наших партнерів. Очікуємо на збільшення поставок саме того, що нам потрібно саме зараз", - сказав Зеленський.
ForUm

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