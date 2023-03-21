Президент України Володимир Зеленський у понеділок звернувся до учасників конференції міністрів юстиції країн Європи і закликав їх підтримати всі елементи міжнародних зусиль, "щоб агресор був точно покараний".

У відеозверненні в понеділок Зеленський зазначив, що на цій зустрічі обговорювалося "створення Спецтрибуналу і "наша спільна робота з Міжнародним кримінальним судом".

За словами Зеленського, "коло партнерів, готових працювати разом, щоб покарати Росію за агресію, неминуче розширюється. І робить перспективу покарання все більш реалістичною". "Недостатньо притягнути до відповідальності тих, хто винен у злочинах, породжених агресією. Необхідне покарання за сам первинний злочин агресії, який і породив інші злочини цієї війни. Саме для цього необхідний спеціальний трибунал. Щодня ми наближаємо його створення", - сказав він.