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Внаслідок вибуху у тимчасово окупованому м. Джанкой в АР Крим було знищено крилаті ракети "Калібр НК" російських загарбників, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети “Калибр НК” під час їхнього транспортування залізницею", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Зазначається, що "Калібр НК" – ракети, призначені для пусків із надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність поразки таких ракет - понад 2500 тисяч кілометрів за наземними цілями та понад 375 кілометрів за морськими.

"Загадкова “бавовна” продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації", - наголошується в повідомленні.

 
ForUm

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