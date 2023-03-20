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Многие иностранные студенты, среди которых и украинцы, выбирают магистратуру в польских ВУЗах благодаря множеству преимуществ. На сайте университетов ВСБ есть отзывы о магистратуре в Польше для украинцев, с которыми стоит ознакомиться перед выбором учебного заведения.

В чем особенности польской магистратуры для украинцев?

В Польше действует Болонская система, согласно которой высшее образование делят на две ступени – бакалавриат и магистратура. В первом случае это считается неоконченным высшим образованием и приравнивается работодателями к техникуму.

После получения бакалавра многие украинские студенты продолжают учебу, и поступают на магистратуру. Здесь учатся два года, после чего выпускникам выдают диплом о высшем образовании, который признан во всем мире.

Магистратура для украинских студентов – это отличная возможность получить качественное образование в безопасной и развитой европейской стране, найти в дальнейшем высокооплачиваемую работу и построить карьеру.

Стоимость и плюсы образования в Польше для украинских студентов

Стоимость образования в польских ВУЗах доступная, и не превышает цену в некоторых украинских учебных заведениях. Она определяется индивидуально для каждого направления (специальности/факультета) и зависит от таких факторов:

  • язык преподавания;
  • рейтинг заведения в независимом списке;
  • тип ВУЗа и город расположения;
  • категория диплома;
  • форма собственности университета;
  • формат обучения и пр.

Перед поступлением необходимо изучить потребности современного рынка труда, и подобрать актуальную профессию. Следующим шагом станет грамотный выбор университета ВСБ, в котором есть этот факультет.

Перейдя по ссылке https://www.wsb.pl/russian/obrazovanie/bakalavriat/fakultetyi/filologiya-filologia/vroclav/filologiya-specialnost-angliyskaya-filologiya-filologia-specjalnosc-filologia-angielska, можно подробнее узнать о факультете английской филологии во Вроцлаве.

Это востребованное направление, на котором можно учиться, как на дневном, так и заочном отделении на польском языке, а в итоге получить диплом бакалавра. Знание английского языка всегда для работодателей было дополнительным плюсом при отборе кандидатов на должность.

На этом направлении студенты углубленно изучают английский язык, а также историю, культуру, традиции этой страны. Учебная программа разработана таким образом, чтобы студенты могли совмещать и учебу, и подработку.

На факультете английской филологии студентов научат профессиональной лексике, что поможет в будущем на работе в области маркетинга, управления, банковского дела и пр. Украинские студенты выбирают польские ВУЗы за сходство языков Польши и Украины, территориальную близость, лояльное отношение к студентам, фиксированную оплату с гарантией честности условий.

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