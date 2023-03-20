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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в так званому "мирному плані" Китаю немає збалансованої логіки, він містить протиріччя.

Про це він сказав  в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

"У ньому  немає деталей, немає збалансованої логіки. В одному з пунктів йдеться про непорушність суверенітету і територіальної цілісності, а в іншому – про необхідність негайного припинення вогню, що означає саме передачу окупованих територій Росії: але це абсолютне протиріччя, - каже Подоляк. - Мирний план не може будуватися на задоволенні інтересів агресора, він має починатися з примусового виведення російських військ з України".

Водночас він думає, що Китай не постачатиме Росії зброю.

"Я не бачу в цьому сенсу. Це одразу стало б відомим фактом, і Китай поставив би під загрозу свої торговельні та технологічні відносини з іншими країнами. А по-друге, навіщо допомагати Росії, яка страждає від краху власної цивілізації? Незабаром Росія перестане існувати; це була б безперспективна інвестиція, а Китай занадто прагматичний, щоб робити такі помилки. По-третє, китайське законодавство забороняє передачу зброї державі, яка перебуває у стані війни", - каже радник голови ОП.

При цьому він вважає, що Китай "може скористатися станом сильно ослабленої і дискредитованої Росії".
ForUm

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