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Німецькі правоохоронці будуть зобов'язані заарештувати російського президента Володимира Путіна, якщо він потрапить на територію країни, заявив федеральний міністр юстиції ФРН Марко Бушманн.

Як повідомляє німецьке видання Bild, міністр заявив, що Німеччина буде зобов'язана виконати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, оскільки, на його думку, вже найближчим часом МКС звернеться до Інтерполу і держав, які визнають юрисдикцію Суду, з відповідним проханням.

"Після цього Німеччина зобов'язана заарештувати президента Путіна і передати його МКС, якщо він потрапить на територію Німеччини", - сказав Бушманн журналістам видання, пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд у п'ятницю ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
ForUm

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