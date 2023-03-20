також у роздiлiНадзвичайні події
ISW: Україна має можливість перехопити ініціативу на фронті 13
Радник Залужного не вірить в постачання зброї Кремлю Китаєм 23
ISW: Наступ окупантів на Бахмут наближається до кульмінації 28
Данілов пояснив сигнал Путіна інцидентом з американським БПЛА 41
У Києві можливі обмеження споживання електроенергії 20
ЗСУ вразили три пункти управління окупантів та позицію ППО 18
Резніков: Росіяни вірять у швидкий контрнаступ України 51
США продовжать польоти військової авіації в районі Чорного моря 22
Верещук: Загарбники готуються до евакуації на тимчасово окупованих територіях 31
Кличко розповів про готовність Києва до евакуації 36
Половина ув'язнених з ПВК "Вагнера" загинули в Україні 12
Генштаб: За добу військові відбили 102 атаки 13
Сирський: Ситуація навколо Бахмута залишається складною 22
РФ використала за один день стільки ракет, скільки виробляє за місяць 12
ГУР анонсує масштабну провокацію Росії за участю Соловйова 36
ISW: Окупанти готуються до наступу на Вугледар, але мають проблеми 40
Генштаб: Окупанти використали майже всі запаси боєприпасів у центральній Росії 15
Після масованої ракетної атаки в Харкові не працює метро. Є влучання в Києві 25

У підконтрольному Росії Скадовську (Херсонська область) підірвали машину з "командиром взводу ППС". Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у фейсбуці.

За його словами, вибухівку заклали під крило автомобіля.

Цю інформацію підтверджують російські джерела. "Під час руху машини дорогою стався вибух, унаслідок якого співробітник поліції помер на місці, його дружина і дочка дістали тілесні ушкодження", - повідомив Слідчий комітет РФ.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

10