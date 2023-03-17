також у роздiлiПолiтика
Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок 8
Австрія приєдналась до коаліції країн зі створення спецтрибуналу 10
Україна хоче обміняти "всіх на всіх" 9
У Раді створять делегацію для лобіювання постачання Україні винищувачів F16 9
Глава Пентагону пообіцяв продовжувати постачання зброї 11
За ліквідацією одіозного колаборанта в Мелітополі стоїть СБУ, — Голобуцький 13
Кабмін розгляне законопроект про медичний канабіс 15
Ткаченко повідомив, кого хочуть вигнати з Лаври 19
Польща готує енергетичну угоду з Україною 12
МЗС починає відкритий конкурс на вакантні посади послів 18
Зеленський: Бої на сході жорсткі та болісні 12
ISW: Путін шукає "цапів-відбувайлів" за поразки в Україні 21
У Німеччині почали говорити про мирні переговори 25
Зеленський присвоїв Героя України розстрілянному окупантами Мацієвському 17
Посадки через знищену "Мрію" – знакові: СБУ очищує ВПК від проросійського впливу, – Загородній 21
Словения не признала РФ спонсором терроризма из-за плохой работы посольства, - СМИ 20
В Польщі підтвердили, що передадуть Україні літаки 20
Зеленський: Чим швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, тим безпечніше буде світові 12

У США анонсували, що незабаром оголосять про черговий пакет військової допомоги Україні для боротьби з російськими окупантами.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він уточнив, що оголошення про новий пакет допомоги буде зроблене "найближчими днями", передає Укрінформ.

Кірбі не повідомив, яке озброєння буде включене у новий пакет, але підкреслив, що підтримка України "не має рівних у всьому світі з погляду того, які можливості та які суми США погодилися надати".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

8