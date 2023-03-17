У США анонсували, що незабаром оголосять про черговий пакет військової допомоги Україні для боротьби з російськими окупантами.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він уточнив, що оголошення про новий пакет допомоги буде зроблене "найближчими днями", передає Укрінформ.

Кірбі не повідомив, яке озброєння буде включене у новий пакет, але підкреслив, що підтримка України "не має рівних у всьому світі з погляду того, які можливості та які суми США погодилися надати".