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У Верховній Раді мають намір сформувати парламентську делегацію на чолі зі спікером Русланом Стефанчуком, члени якої найближчим часом разом із представниками Конгресу Сполучених Штатів Америки лобіюватимуть на рівні Пентагону та Держдепартаменту США питання про надання Україні винищувачів F16, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми працюємо дуже багато з Конгресом Сполучених Штатів, тому що вони як парламентарії дуже тиснуть зараз двопартійно на Адміністрацію Сполучених Штатів, щоб вони врешті-решт надали нам винищувачі F16... Ми плануємо зараз парламентську делегацію... для того, щоб завершити вже цей сценарій тиску і потім нарешті отримати дозвіл як Пентагону, так і Державного департаменту щодо надання F16", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини UAразом" у середу.

Після цього, за його словами, можливі логістичні затримки, пов'язані з необхідністю підготувати інфраструктуру аеропорту і провести навчання українських пілотів.

Крім того, Арахамія уточнив, що зазвичай до складу парламентських делегацій входять тільки представники різних фракції і груп, але нині планується, що її очолить голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
ForUm

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