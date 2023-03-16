Порівняно з попередніми тижнями російські війська знизили темп контрнаступу на сході України, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Так, загальний темп російського наступу в Україні, схоже, знизився порівняно із попередніми тижнями.

Аналітики зазначають, що російські сили домоглися лише мінімальних тактичних успіхів уздовж усієї лінії фронту в Луганській області протягом останнього тижня, а українським силам, імовірно, нещодавно вдалося провести контратаки і повернути собі території в Луганській області.

Крім того, за даними ISW, загальний наступ групи "Вагнера" на Бахмут, схоже, наближається до кульмінації.

На думку вчених, нещодавні успіхи "Вагнера" на північ від Бахмута свідчать про те, що втрати живої сили, артилерії та техніки в боях за Бахмут, імовірно, обмежать здатність ПВК завершити щільне оточення Бахмута або здобути значну територію в боях за міські райони.

Також вони припускають, що захоплення невеликих населених пунктів на північ від Бахмута і на схід від траси навряд чи посилить здатність "Вагнера" захопити сам Бахмут або домогтися інших важливих з оперативної точки зору успіхів.

У звіті наголошується, що "ймовірно, вони зможуть це зробити, оскільки ISW спостерігала за підрозділами російських повітряно-десантних полків у Бахмуті та його околицях, які, схоже, наразі не надто залучені в бойові дії. Росіяни також можуть увести в бій елементи інших звичайних частин, включно з, можливо, 2-гою мотострілецькою дивізією, або частинами, набраними з інших частин театру військових дій".

У ISW припускають, що самого наступу "Вагнера" буде недостатньо для захоплення Бахмута.

"Російські війська не проводять активні або успішні наступальні операції на інших ділянках у зоні бойових дій, і оскільки темп операцій на критично важливих ділянках фронту сповільнюється, українські війська, ймовірно, мають більше можливостей повернути собі ініціативу", - підсумували в Інституті.