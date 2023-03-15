У Києві можливі мережеві обмеження, у зв'язку з чим у разі зростання споживання електроенергії є ймовірність упровадження ліміту її споживання, щоб уникнути перевантаження й аварій, повідомила Київська міська військова адміністрація в телеграм-каналі в середу.

"Для відновлення надійності електропостачання треба більше часу. Енергетики цілодобово працюють над цим. Закликаємо мешканців столиці свідомо споживати електроенергію. Не вмикайте одночасно кілька потужних приладів", - ідеться в повідомленні.