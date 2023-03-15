Сили оборони України завдали нових ударів по позиціям російських окупантів, уражено, зокрема, позицію протиповітряної оборони та пункти управління ворожими підрозділами.

Українська авіація за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження окупантів, три удари по місцях розгортання зенітно-ракетних комплексів супротивника та три удари - по інших важливих об’єктах ворога, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження особового складу противника, три пункти управління підрозділами армії РФ та розгорнуту позицію ППО противника", - сказано у зведенні.