CША мають намір продовжувати виконувати польоти військової авіації в районі Чорного моря, незважаючи на інцидент із безпілотником, заявив у вівторок представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Якщо послання (російської сторони - ред.) полягало в тому, що вони хочуть переконати нас відмовитися від польотів або операцій у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, тоді воно провалилося. Цього не станеться", - наводять американські ЗМІ його слова.

"Ми продовжимо літати і виконувати операції в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море належить не одній лише державі", - додав Кірбі.

Раніше у вівторок Європейське командування ЗС США повідомило, що американський безпілотник MQ-9 Reaper впав у Чорне море після того, як його зачепив російський винищувач Су-27.