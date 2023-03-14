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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України почали підготовку до екстреної евакуації певних категорій працівників окупаційних адміністрацій та членів їхніх родин. 

Про це у Telegram-каналі написала віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Ворог на тимчасово окупованих територіях почав підготовку до екстреної евакуації певних категорій працівників окупаційних адміністрацій та членів їх сімей. Запахло жа-ре-ным", – зазначила вона.
ForUm

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