Наразі загинуло близько половини ув'язнених, яких завербували до ПВК "Вагнера" і відправили в Україну. Засновник угруповання Євген Пригожин знайшов нові канали вербування, однак навряд це допоможе Росії.

"Близько половини ув’язнених, яких ПВК Вагнера уже відправила в Україну, ймовірно, стали жертвами, а нові канали вербування навряд чи компенсують втрату засуджених. Якщо заборона триватиме, Пригожин, ймовірно, буде змушений зменшити масштаби чи інтенсивність операцій в Україні", - пише Міноборони Британії у Тwitter.

У британській розвідці припустили, що останніми тижнями Пригожин втратив доступ до російських в'язниць через суперечки з керівництвом міноборони РФ.Зазначається, що після цього Пригожин почав вербувати найманців до ПВК у спортивних центрах та середніх школах. З початку березня "Вагнер" створив групи з вербування в спортивних центрах щонайменше в 40 локаціях по всій Росії. Крім того, вербувальники в масках також проводили профорієнтаційні бесіди в середніх школах Москви, розповсюджуючи анкети під назвою "Заява молодого воїна", щоб зібрати контактні дані зацікавлених учнів.