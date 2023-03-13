також у роздiлiПолiтика
Посадки через знищену "Мрію" – знакові: СБУ очищує ВПК від проросійського впливу, – Загородній 18
Словения не признала РФ спонсором терроризма из-за плохой работы посольства, - СМИ 17
В Польщі підтвердили, що передадуть Україні літаки 17
Зеленський: Чим швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, тим безпечніше буде світові 10
Держдеп запросив $1,7 млрд для допомоги Україні 9
Спецоперація СБУ в Очакові - поразка російського ГРУ, - Голобуцький 32
ОП: Україна не мала мотивів для діверсії на "Північному потоці" 18
Зеленський пообіцяв нові санкції 21
Єрмак і Залужний поговорили з Салліваном та Міллі 15
Україна повернула ще 130 полонених 17
Україна отримала 5,6 тис. тонн допомоги для енергосектору з 30 країн світу 13
Залужний зустрівся з вищими воєначальниками США, Британії та Польщі 17
Австрія вважає небезпечними розмови про територіальні поступки Росії 14
Україна просить у США касетні боєприпаси 20
Литва анонсувала новий пакет допомоги Києву 20
В Раді закликали світову спільноту покарати РФ за геноцид українців 15
Шольц заявив про основу для переговорів 39
Галущенко: Переговори щодо повернення ЗАЕС зайшли в глухий кут 18

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському.

Раніше в неділю Служба безпеки України остаточно підтвердила особу Героя, якого російські окупанти розстріляли після слів "Слава Україні!".

"Слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, розстріляним після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю ввечері.

"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату. Людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість – в Україні – і за його "Слава Україні!", - сказав Зеленський у відеозверненні в неділю.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

4