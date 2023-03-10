Очільник канцелярії президента Польщі Павел Шрот у четвер підтвердив, що заява Анджея Дуди напередодні означала готовність Варшави надати Києву певну кількість радянських винищувачів МіГ-29.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на PAP, він сказав в етері Radio Plus.

"Наскільки я знаю, що стосується передачі Польщею літаків (МіГ-29), то це не буде велика кількість. Безумовно, це не буде кількість, яка відповідає кількості (переданих) танків", – зазначив голова канцелярії польського президента.

"Ми, безумовно, зробимо це в якійсь ширшій, міжнародній коаліції, щоб Україна могла відчути цю підтримку в реальному вимірі", – додав він.

За словами Шрота, коли йдеться про літаки F-16, "тут немає місця для будь-яких випадкових заяв", і президент Польщі сказав це "з повним переконанням, з повним знанням".