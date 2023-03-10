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Найближчим часом військово-політичне командування РФ планує проведення масштабної провокації на кордоні України та Білорусі, для детального висвітлення провокації до Білорусі має прибути російський пропагандист Володимир Соловйов, повідомляють у телеграм-каналі Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України в четвер.

"11 березня планується організація теле-радіомосту та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ. Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян", - ідеться в повідомленні.

У ГУР припустили, що плани окупантів можуть передбачати загрозу руйнування об'єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.

"Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ. Нагадуємо, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі", - наголосили в ГУР.
ForUm

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