Не всегда есть возможность питаться сбалансировано, чтобы получать из пищи все необходимые организму вещества. В таких случаях на помощь приходят витаминные комплексы. Причем далеко не всегда стоит выбирать дорогие мультивитамины. Иногда, чтобы поддержать организм, вполне достаточно препарата под названием Аевит.

Что такое Аевит и зачем он нужен?

Это комбинированный препарат. Его основные компоненты – жирорастворимые витамины А и Е (отсюда и название средства). Некоторые производители формулу комплекса расширяют, добавляя в него некоторые другие компоненты, например, биотин, цинк, Омега-3, Q10.

Состав, как и концентрация активных компонентов препарата, у разных производителей могут меняться. Это в свою очередь сказывается на стоимости добавки. Если вы хотите Аевит купить Киев может предложить десятки вариантов продукции с самыми разными ценниками. Но всех их объединяет наличие в составе витаминов А и Е в терапевтической дозировке. Именно эта особенность и определяет главные преимущества добавки.

Показаниями к применению добавки Аевит являются:

дефицит в организме витаминов А и Е;

период восстановления после тяжелых, в том числе инфекционных, заболеваний;

повышенные умственные или физические нагрузки;

частые стрессы;

атрофия зрительного нерва;

атеросклероз;

псориаз;

склонность к частым инфекционным заболеваниям и пр.

Кроме того, витамины Е и А считаются одними из самых полезных для женского организма. Аевит благотворно влияет на репродуктивную систему, улучшает состояние кожи, волос, ногтей.

Где выгодно купить Аевит?

В столичных аптеках цены на Аевит могут сильно различаться. Но для того, чтобы купить добавку по наиболее выгодной стоимости, нет необходимости тратить время на посещение всех аптек лично. И даже нет надобности открывать сайты десятков продавцов.

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