Російські загарбники вже майже використали запаси артилерійських боєприпасів зі складів, які розміщені у центральній Росії.

"За попередньою інформацією збройні сили РФ вже майже використали весь запас артилерійських боєприпасів розміщених на складах центральної частини Росії. Наразі спостерігається переміщення на територію тимчасово окупованої частини України боєприпасів вже зі складів розміщених в інших регіонах Росії. Це суттєво збільшує терміни доставки", - йдеться в повідомленні Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Також спостерігається незадовільний стан і якість нових партій боєприпасів у зв’язку з неналежним зберіганням та порушенням правил та норм обслуговування."Майже 50% з них мають видимі ознаки пошкодження іржею. В умовах інтенсивного ведення бойових дій і наявним незадовільним станом боєприпасів слід очікувати їх дефіцит в артилерійських підрозділах армії РФ протягом найближчих 2-3 місяців", - наголошується у зведенні.