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Після масованої ракетної атаки російських окупаційних військ у ніч на четвер у Харкові не працює наземний електротранспорт і метро.

"Наземний електротранспорт не працює. Запустили автобуси за схемою блекауту", - повідомили у пресслужбі міськради.

Як повідомив прессекретар КП "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер, метрополітен працює як укриття.

"Метрополітен працює як укриття. Рух поїздів не розпочинався. Про початок перевезення пасажирів - повідомимо додатково", - сказав Бітнер.

Унаслідок ворожої атаки в Голосіївському районі столиці зафіксовано влучення в об'єкт інфраструктури, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Наслідки повітряного удару по столиці на 7:30. В Голосіївському районі влучення в об’єкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. В Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини. Їм надається медична допомога. Також рештки ракети пошкодили автомобілі. Інформація уточнюється", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер уранці.
ForUm

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