В тимчасово окупованому населеному пункті Улянівка Запорізької області окупанти звозять зерно з прилеглих сільських господарств і ферм району. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Так, у населеному пункті Улянівка Васильківського району тимчасово зайнятої території Запорізької області, за наказом так званої "російської окупаційної адміністрації" до місцевого ангара звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств і ферм району.

"Окупанти, під виглядом купівлі по значно занижених цінах, просто конфіскують зернові", – йдеться в повідомленні.