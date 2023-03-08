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В тимчасово окупованому населеному пункті Улянівка Запорізької області окупанти звозять зерно з прилеглих сільських господарств і ферм району. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Так, у населеному пункті Улянівка Васильківського району тимчасово зайнятої території Запорізької області, за наказом так званої "російської окупаційної адміністрації" до місцевого ангара звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств і ферм району.

"Окупанти, під виглядом купівлі по значно занижених цінах, просто конфіскують зернові", – йдеться в повідомленні.
ForUm

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