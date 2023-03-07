Росія змінила тактику завдання ударів по території України - тепер вона атакує з півночі і водночас тримає на півдні ракетоносії та піднімає в повітря авіацію.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент Укрінформу.

«Росія змінила напрямок запуску "шахедів". Вони вже переконалися, що проліт через південні регіони знижує результативність тому, що сили протиповітряної оборони встигають знищити повітряні об’єкти до того, як вони дістануться цілі. Тому вони змінили тактику - і тепер атакують з півночі і водночас тримають на півдні ракетоносії та піднімають в повітря стратегічну або тактичну авіацію», - сказала Гуменюк.

Речниця зазначила, що це спрямовано на розосередження сил нашої протиповітряної оборони. За її словами, Росія продовжує використовувати шахеди через співвідношення собівартості - шахеди дешевші за ракети, а ракет після масованих ударів у ворога залишилось небагато. Гуменюк зауважила, що точкові удари - це та сама тактика, до якої повертається РФ та з якої вона й розпочинала.