також у роздiлiНадзвичайні події
За добу ЗСУ знищили більше тисячі окупантів 9
Міноборони Британії: Росіяни йдуть в бій з лопатами 16
Від російської загресії загинуло вже 462 дитини 12
За добу знищили 650 окупантів та 9 танків 10
Данилов про вибухи в Росії: Ми не бачимо, хто у них там бешкетує 13
ISW: Росія може влаштувати провокацію на ЗАЕС 32
У Борисполі зійшов з рейок потяг 26
В Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинуло двоє, врятовано 11 людей 14
За добу ЗСУ знищили 550 окупантів та 3 танки 37
В Києві вночі збили 10 іранських безпілотників 20
У ЗСУ спростували збільшення угруповань окупантів у північних регіонів 19
Оккупанти за добу втратили 16 танків 26
Данілов оцінив "великий наступ" Росії на сході 49
За добу знищено 620 окупантів та 8 танків 24
У Повітряних силах прокоментували стягування російської авіації до кордонів 25
США дозволили Україні бити по Криму 39
Зеленський повідомив про пріоритет на фронті 20
Верещук закликала цивільних з Бахмуту негально евакуюватись 21

Російська Федерація може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за український Бахмут (Донецька область). Цьому сприятиме невигідне положення армії РФ біля міста, яке дозволить ЗСУ знищити чимало "живої" сили окупантів. Як відомо, окупанти не зможуть найближчим часом оточити Бахмут без значних втрат зі свого боку. 

До цього висновку прийшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). За їх словами, ескалація бойових дій під Бахмутом, яка спостерігається останнім часом, може знищити найефективніші частини військ РФ, а також ПВК. Міноборони РФ буде складно знайти заміну тим силам, які Москва втратить у зіткненнях з ЗСУ на цій ділянці фронту.  

Аналітики прогнозують, що військовому командуванню РФ задля досягнення успіху під Бахмутом доведеться кинути в бій на підтримку ПВК свої повітряно-десантні сили або взагалі відмовитися від зусиль взяти місто. 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

7