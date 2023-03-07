Російська Федерація може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за український Бахмут (Донецька область). Цьому сприятиме невигідне положення армії РФ біля міста, яке дозволить ЗСУ знищити чимало "живої" сили окупантів. Як відомо, окупанти не зможуть найближчим часом оточити Бахмут без значних втрат зі свого боку.

До цього висновку прийшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). За їх словами, ескалація бойових дій під Бахмутом, яка спостерігається останнім часом, може знищити найефективніші частини військ РФ, а також ПВК. Міноборони РФ буде складно знайти заміну тим силам, які Москва втратить у зіткненнях з ЗСУ на цій ділянці фронту.

Аналітики прогнозують, що військовому командуванню РФ задля досягнення успіху під Бахмутом доведеться кинути в бій на підтримку ПВК свої повітряно-десантні сили або взагалі відмовитися від зусиль взяти місто.