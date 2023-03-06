Украинский бизнесмен и волонтёр Валерий Харакоз поделился своими мыслями о том, какие приоритетные направления следует учесть, при формировании плана восстановления Украины.

«В первую очередь, нам необходимо будет понять, где мы будем брать средства на послевоенное восстановление Украины. Да, сейчас в разных странах заморозили российские активы. Но, до сих пор нет понимания, кто и в каком объеме будет передавать эти активы Украине. До сих пор не разработан правовой механизм по передаче замороженных активов. Не исключаю, что после войны, некоторые страны откажутся от подобной практики, чтобы не портить отношения с Россией. Уже сейчас российские лоббисты и юристы заваливают европейские суды исками о снятии санкций и разморозке активов», - говорит Валерий Харакоз.

В Офисе Президента уже разрабатывают план быстрого восстановления Украины, который подразумевает немедленное восстановление объектов социальной и критической инфраструктуры.

«Fast Recovery план, который разрабатывают в Офисе Президента Зеленского, безусловно, необходимая первоочередная мера. Бюджет в 17,4 млрд долларов, предусматривает стопроцентное восстановление жилищного фонда на деоккупированных территориях, а так же - части школ, детсадов, больниц и объектов ЖКХ, которые необходимо отстроить сейчас, чтобы люди могли вернуться домой и получать минимальный набор услуг. Если говорить в цифрах, то этот бюджет подразумевает восстановление 5909 разрушенных многоэтажных и 31 034 частных дома, 259 школ, 205 детсадов, 170 медицинских учреждений, 2070 объектов ЖКХ. Однако, мы с вами хорошо понимаем, что с каждым днём обстрелов эта цифра постоянно будет увеличиваться», - уточняет Валерий Харакоз.

«План быстрого восстановления, безусловно, является важной частью глобального плана по востановлению Украины. Когда мы говорим про глобальный план – это не только про восстановление инфраструктуры, жилья и социальных объектов. Это - и про глобальное изменение подходов в экономике, бизнесе, регулировании. План экономического восстановления Украины на повестке дня уже сейчас. И он обязательно должен в себя включать быструю и прозрачную приватизацию госпредприятий, создание основ для развития саморегулируемого бизнеса, трансформацию таможенный службы, либерализацию налоговой системы и создание условий для привлечения инвестиций», - резюмирует Валерий Харакоз.