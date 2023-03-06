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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відповідальність за припинення війни в Україні залишається на президенті Росії Владіміру Путіні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"На мій погляд, необхідно, щоб Путін розумів, що він не досягне успіху зі своїм вторгненням та своєю імперіалістичною агресією, і що він повинен вивести війська. Це основа для переговорів", - сказав він в інтерв'ю, яке вийшло в ефір у неділю на CNN у програмі "Fareed Zakaria GPS".

Німецький лідер визнав, що річна російсько-українська війна зайшла в глухий кут, який завдає величезної шкоди Україні. Але він сказав, що не буде змушувати українців йти на незручні компроміси.

"Без українців не буде рішень", - сказав Шольц, зазначивши, що Путін явно неправильно оцінив силу України, а також єдність усіх друзів України у протистоянні російському вторгненню.

"Дуже важко судити про те, що буде далі в Україні, але є дещо абсолютно зрозуміле: ми продовжуватимемо підтримувати Україну фінансовою, гуманітарною допомогою, а також зброєю", - сказав він.

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