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Російське командування продовжує наполягати на наступальних діях, що призводить до ближніх боїв за участі погано оснащеної піхоти РФ.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зокрема, наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані резервісти розповіли, що їм наказали штурмувати український бетонний опорний пункт, озброєними лише "вогнепальною зброєю та лопатами". Швидше за все йдеться про саперні лопати, які використовуються російськими солдатами для рукопашного бою.

Один із резервістів розповів, що не був готовий до бою ні фізично, ні психологічно.

Як відзначає британське оборонне відомство, смертоносність стандартного траншейного інструменту - МПЛ-50 - особливо міфологізована у Росії. Піхотна лопата мало змінилась з того часу, як була розроблена в 1869 році, проте вона продовжує використовуватися як зброя, підкреслюючи жорстокість і низькотехнологічність бойових дій, які стали характерними для більшої частини війни.

"Останні дані свідчать, що в Україні почастішали випадки ближнього бою. Ймовірно, це результат того, що російське командування продовжує наполягати на наступальних діях, до яких залучена в основному піхота за меншої підтримки артилерійського вогню через брак боєприпасів у Росії", - сказано в британському огляді.
ForUm

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