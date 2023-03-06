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Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країни ЄС роблять перші кроки для створення спеціального трибуналу, який має притягнути керівництво РФ до відповідальності за злочини, вчинені під час війни в Україні.

У Twitter він написав, що країни Балтії, Польща, Румунія та Словаччина підписали ініціативну угоду про створення спеццентру щодо злочину агресії Росії, повідомляє "УНІАН".

"Це формалізація обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до спецтрибуналу. Автори війни, включно з Путіним, отримають вироки", – йдеться у твіті.
ForUm

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