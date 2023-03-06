У Європейського Союзу поки немає ніяких доказів того, що Китай планує відправити летальну зброю Росії для війни з Україною.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній прес-конференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише Anadolu Agency.

"Ми всі згодні з тим, що не повинно бути ніяких поставок зброї, і китайський уряд також оголосив, що він не буде їх поставляти. Це те, що ми вимагаємо, і це те, що ми спостерігаємо", - заявив Шольц.

Глава Єврокомісії підтвердила, що таких доказів ще немає, проте спостерігати за цим потрібно щодня. Відповідаючи на питання про санкції проти Китаю в разі таких поставок, вона сказала, що на даний момент це "гіпотетичне питання".