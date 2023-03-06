Станом на 5 березня, унаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждали 1393 дитини, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 462 дитини загинули і понад 931 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.
Зазначається, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 445, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 90, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.
"4 березня внаслідок ракетних обстрілів ворога с. Дружба Донецької області поранено 17-річного хлопця", - наголосили в Офісі Генпрокурора.
Через масовані бомбардування та обстріли протягом року збройними силами РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів. 438 із них зруйновано повністю.
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