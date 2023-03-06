також у роздiлiНадзвичайні події
Данилов про вибухи в Росії: Ми не бачимо, хто у них там бешкетує 13
ISW: Росія може влаштувати провокацію на ЗАЕС 32
У Борисполі зійшов з рейок потяг 26
В Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинуло двоє, врятовано 11 людей 14
За добу ЗСУ знищили 550 окупантів та 3 танки 37
В Києві вночі збили 10 іранських безпілотників 19
У ЗСУ спростували збільшення угруповань окупантів у північних регіонів 19
Оккупанти за добу втратили 16 танків 26
Данілов оцінив "великий наступ" Росії на сході 49
За добу знищено 620 окупантів та 8 танків 24
У Повітряних силах прокоментували стягування російської авіації до кордонів 25
США дозволили Україні бити по Криму 39
Зеленський повідомив про пріоритет на фронті 20
Верещук закликала цивільних з Бахмуту негально евакуюватись 20
Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300 32
За добу ЗСУ здолали 800 окупантів 20
Сьогодні вночі окупанти випустили по Україні 32 ракети 72
За добу ЗСУ знищили майже 700 окупантів 29

За добу українські військові знищили близько 650 одиниць особового складу армії російського агресора, 9 танків, 11 бойових броньованих машин, 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 153770 (+650) осіб ліквідовано, танків - 3423 (+9) од, бойових броньованих машин - 6703 (+11) од, артилерійських систем - 2433 (+7) од, РСЗВ - 488 (+0) од, засобів ППО - 250 (+2) од, літаків - 302 (+0) од, гелікоптерів - 289 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2086 (+15), крилаті ракети - 873 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5307 (+8) од, спеціальна техніка - 234 (+2)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

5