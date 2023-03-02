також у роздiлiНадзвичайні події
ISW: Росія може влаштувати провокацію на ЗАЕС 9
У Борисполі зійшов з рейок потяг 15
В Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинуло двоє, врятовано 11 людей 10
За добу ЗСУ знищили 550 окупантів та 3 танки 14
В Києві вночі збили 10 іранських безпілотників 16
У ЗСУ спростували збільшення угруповань окупантів у північних регіонів 16
Оккупанти за добу втратили 16 танків 21
Данілов оцінив "великий наступ" Росії на сході 47
За добу знищено 620 окупантів та 8 танків 20
У Повітряних силах прокоментували стягування російської авіації до кордонів 22
США дозволили Україні бити по Криму 37
Зеленський повідомив про пріоритет на фронті 20
Верещук закликала цивільних з Бахмуту негально евакуюватись 20
Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300 30
За добу ЗСУ здолали 800 окупантів 18
Сьогодні вночі окупанти випустили по Україні 32 ракети 71
За добу ЗСУ знищили майже 700 окупантів 27
ISW не вірить в наступальний потенціал російських мобіків 26

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов прокоментував вибухи в Російській Федерації. Він заявив, що нічого не знає про причини інцидентів у російських регіонах, адже це територія росіян.

"Послухайте, йде війна, звідки ми знаємо, хто звідки літає? Це не наша територія, ми ж не бачимо, хто у них там бешкетує", - заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

При цьому він зазначив, що в Кремлі помиляються, якщо думають, що у них буде спокійно."Я можу сказати єдине: якщо вони вважають, що будуть перебувати в якомусь спокої, а нас будуть тримати в напрузі, то вони глибоко помиляються. Повірте, і Москва, і Санкт-Петербург, адже вони не дарма на дахи поставили всі ці залізяки (системи ППО - УНІАН). Це їм точно не допоможе", - підсумував Данілов.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

6