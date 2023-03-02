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Станом на 06:30 на місці ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі співробітниками ДСНС врятовано 11 осіб (із них 1 вагітна жінка) і 20 мешканців евакуйовано із сусіднього під'їзду, з-під завалів витягнуто тіла двох осіб, повідомили в ДСНС України.

"Станом на 06:30 на місці ракетного удару по житловому будинку в м. Запоріжжі підрозділами ДСНС врятовано 11 осіб (з них 1 вагітна жінка) та 20 мешканців евакуйовано із сусіднього під'їзду. Вилучено з-під завалів тіла двох осіб. Психологами ДСНС надано допомогу 20-м людям", - поінформували у відомстві.

Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Від Головного управління ДСНС України в Запорізькій області залучено 24 од. техніки, 89 фахівців о/с, розгорнуто додатковий пункт незламності, працює штаб із ліквідації НС.

Раніше повідомлялося, що в ніч на четвер, 2 березня, російські окупанти із ЗРК С-300 завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок, у якому було зруйновано понад 10 квартир із 2-го до 5-го поверху. Також уламками та вибуховою хвилею було пошкоджено прилеглі будинки.

Нацполіцією за фактом злочину, передбаченого ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни), було відкрито кримінальне провадження.
ForUm

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